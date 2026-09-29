Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara dönüyor: Tarih belli oldu

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, bu yıl seferlerine 2 Ekim'de başlayacağını aktaran Uraloğlu, "Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım'da, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım'da hareket edecek.

Ankara-Zonguldak seferleri cuma günleri saat 23.00'da, Zonguldak-Ankara seferleri ise cumartesi günleri saat 23.00'da gerçekleştirilecek. Tren, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere, toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek." ifadelerine yer verdi.