ARA
DOLAR
34,20
-0,11%
DOLAR
EURO
37,48
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2886,95
0,59%
GRAM ALTIN
BIST 100
8964,10
-1,84%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 10 Ekim tarihli pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

10 Ekim 2024 | 18:25
TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 14.06.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 07.10.2024 tarihinde Pay Geri Alımının başlatılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararına ilişkin olarak; 10.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 141,40 TL – 142,00 TL fiyat aralığından (141,70 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 7.000 TL nominal değerli TABGD payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı % 0,0122'ye ulaşmıştır.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2886,95 0,59%
  • ALTIN ONS 2625,91 0,7%
  • BIST 100 8964,1 -1,84%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,768 -0,346%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37549 0,30957%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,6 -0,4916%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1955 -0,1136%
  • EURO/DOLAR 1,0919 -0,1888%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4813 -0,0272%
  • STERLIN/DOLAR 1,30519 -0,14651%
Borsa Haberleri
Tukaş'tan geri alım açıklaması (10 Ekim)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması
New York borsası yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
Tukaş'tan geri alım açıklaması (10 Ekim)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması
New York borsası yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL