TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 14.06.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 07.10.2024 tarihinde Pay Geri Alımının başlatılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararına ilişkin olarak; 10.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 141,40 TL – 142,00 TL fiyat aralığından (141,70 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 7.000 TL nominal değerli TABGD payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı % 0,0122'ye ulaşmıştır.

