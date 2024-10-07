TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün (7 Ekim) geri alım programı kararına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz'in 14.06.2024 tarihinde yapılmış olan 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmış olan Pay Geri Alım Programı ("Program") onaylanmış ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmiş idi. Yapılan müzakereler neticesinde anılan Program çerçevesinde geri alıma başlanmasına karar verilmiştir. Program süresi 3 yıl olup, Program kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami toplam pay sayısı, sermayenin % 2.10'una tekabül eden 5.500.000 adettir. Ekonomik ve ticari koşulların, sermaye piyasasındaki şartların, Borsa İstanbul'daki işlem hacimlerinin ve/veya Şirket'in finansal durumunun vb. uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu, belirlenen azami pay sayısına ulaşılmadan Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesi ya da durdurulması konusunda tam yetkilidir. Program kapsamında ilk etap geri alım işlemleri için başlangıç tarihinin 9.10.2024 ve bitiş tarihinin 9.04.2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Geri alım sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler usulüne uygun şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.