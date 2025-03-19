TAB Gıda'dan temettü kararı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 3,5 TL, net 2,975 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârı 1.911.667.376 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2024 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 914.522.000 TL'nin 25 Haziran 2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

