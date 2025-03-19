ARA
DOLAR
37,94
3,41%
DOLAR
EURO
41,52
3,40%
EURO
GRAM ALTIN
3712,99
3,75%
GRAM ALTIN
BIST 100
9860,29
-8,72%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TAB Gıda'dan temettü kararı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

19 Mart 2025 | 20:51
TAB Gıda'dan temettü kararı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 3,5 TL, net 2,975 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârı 1.911.667.376 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2024 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 914.522.000 TL'nin 25 Haziran 2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3712,99 3,75%
  • ALTIN ONS 3043,98 0,33%
  • BIST 100 9860,29 -8,72%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,028 -0,166%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43248 0,1976%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84 2,6553%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,9385 3,4099%
  • EURO/DOLAR 1,0896 -0,4486%
  • EURO/TURK LIRASI 41,5167 3,4033%
  • STERLIN/DOLAR 1,29909 -0,08729%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan Morgan Stanley açıklaması
TAB Gıda'dan temettü kararı
Agesa Hayat ve Emeklilik temettü kararını duyurdu
Borsa günü sert düşüşle tamamladı: Gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsa İstanbul'dan 2. devre kesici açıklaması
Borsa güne nasıl başladı?
Bugün 4 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
18 Mart borsada gün sonu rakamları
Arzum bedelli kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'dan Morgan Stanley açıklaması
TAB Gıda'dan temettü kararı
Agesa Hayat ve Emeklilik temettü kararını duyurdu
Borsa günü sert düşüşle tamamladı: Gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsa İstanbul'dan 2. devre kesici açıklaması
Borsa güne nasıl başladı?
Bugün 4 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
18 Mart borsada gün sonu rakamları
Arzum bedelli kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL