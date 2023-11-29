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Talep toplama başlıyor... Şeker Yatırım'dan halka arz açıklaması

Şeker Yatırım Genel Müdürü Osman Göktan, "Halka arz tarihimiz 30 Kasım - 1 Aralık olarak belirlenmiştir. Borsada talep toplama yöntemiyle satışa sunulacaktır. 6 Aralık itibarıyla borsada gong töreni yapılacaktır." dedi.

29 Kasım 2023 | 12:59
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Talep toplama başlıyor... Şeker Yatırım'dan halka arz açıklaması

Osman Göktan, şirketin halka arz süreçlerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Halk arz büyüklüğünün 367,5 milyon lira olduğunu dile getiren Göktan, "Bunun 122 milyon 500 bin lirası bankaya gönderilecek. 245 milyon lirasını ise şirketimizin öz sermayesinin güçlenmesi için kullanacağız." diye konuştu.

Göktan, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Şekerbank'ın bir birimi olarak faaliyet gösterirken 1996'da Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) aldığı ilke kararı gereğince anonim şirket haline dönüştürüldüğünü kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönüşümün ardından Şekerbank'ın iştiraki olarak 1996 yılında kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Bu çerçevede SPK tarafından verilmiş olan bütün yetki belgelerine sahip geniş yetkili bir aracı kurumdur. Borsa İstanbul'da vadeli işlemler opsiyon borsasında kaldıraçlı işlemlerde ve yurt dışı borsalarda faaliyet göstermekteyiz. Şirketimizi, yönetim kurulumuzun Temmuz 2022'de aldığı karar gereğince halka açmaya karar verdik."

"6 Aralık'ta gong töreni yapılacak"

Şeker Yatırım Genel Müdürü Göktan, halka açılmaya karar verdikten sonra SPK'ye ana sözleşmenin değiştirilmesi amacıyla başvurduklarını ve Ekim 2022'de o kararlarının onaylandığını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Daha sonra halk açılmak için bilançolarımızla başvurduğumuzda 22 Kasım'da SPK tarafından halka arza izin verildi. Bu çerçevede hem sermaye artırımı yoluyla hem ortak satış yoluyla bu halka arzı gerçekleştireceğiz. Toplam nominal olarak satışımız 52 milyon 500 bin liradır. Bunun 35 milyon lirası sermaye artışı 17,5 milyon lirası da ortak satış olarak gerçekleşecektir. Halka arz tarihimiz 30 Kasım - 1 Aralık olarak belirlenmiştir. Borsada talep toplama yöntemiyle satışa sunulacaktır. 6 Aralık'ta gong töreni yapılacaktır. Halka arzımızın hem sermaye piyasalarımıza hem yatırımcılarımıza hem bizlere hayırlı olmasını dilerim.


 

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