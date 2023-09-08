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Tarkim'in halka arz sonuçları açıklandı

Tarım Kredi Holding'in (Tarkim) halka arzına 2 milyon 675 bin 408 yatırımcı ilgi gösterdi.

08 Eylül 2023 | 14:16
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Tarkim'in halka arz sonuçları açıklandı

Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu, yaptığı yazılı açıklamada, halka arzın temel amacının kurumsallaşma, şirket değerlerinin ortaya çıkması ve şirkete değer yaratacak diğer yatırım fırsatlarının fonlanması olduğunu belirtti.

Holdingi "Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi" olarak nitelendiren Hamurcu, şunları kaydetti:

"Tarımda ve tarımsal sanayide uçtan uca üretimin her aşamasında çiftçinin ve tüketicinin yanında olan Tarım Kredi Grubu'na güvenen 2 milyon 675 bin 408 yatırımcıya teşekkür ediyoruz."

Tarkim, halka arz kapsamında 5-6 Eylül tarihlerinde talep toplamıştı.

Holding hisselerinin Borsa İstanbul'da sürekli müzayedeyle 12 Eylül'de işlem görmesi bekleniyor.

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