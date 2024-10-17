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Tat Gıda'dan kapasite artırım programı hakkında açıklama

Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD) bugün (17 Ekim) KAP'a kapasite artırım programı hakkında açıklama yaptı.

17 Ekim 2024 | 19:12
Tat Gıda'dan kapasite artırım programı hakkında açıklama

Tat Gıda'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: 18 Nisan 2024 tarihli özel durum açıklamalarımızla duyurduğumuz yatırım bedeli yaklaşık 10 milyon Euro olan sos ve hazır yemek kategorilerindeki yatırım kararına ilişkin olarak, sos kategorisindeki ilave 40 milyon adet/yıl kapasite artış planı için; mevcut durumda 70 milyon adet/yıl olan plastik şişe sos (ketçap/mayonez ve diğer lezzetlendirici sos kategorileri) üretim kapasitemiz, 10 milyon adet/yıl artırılarak 85 milyon adet/yıl seviyesine yükseltilmiştir. Makine ekipman, inşaat, altyapı ve depolama alanları için yapılan yatırım harcamalarının maliyeti 2,6 milyon Euro'dur. Şirketimizin yapmış olduğu yatırım harcamaları için halihazırda Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Kapasite Artırım Programı ile ilgili gelişmeler yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır. 

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CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
Tat Gıda'dan kapasite artırım programı hakkında açıklama
Yabancıların hisse stoku 31,4 milyar dolara geriledi
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
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