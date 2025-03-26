TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu

TAV Havalimanları'ndan yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz 2021 yılından beri yoğun bir yatırım programı yürütmektedir.

Bu program kapsamında, öncelikle 2021 yılında 422 milyon ABD doları bedelle Almatı Havalimanı'nı satın aldık ve havalimanında yeni bir dış hat terminali inşa edip 2024 yılının Haziran ayında faaliyete açtık. Havalimanında yaptığımız diğer geliştirmelerle birlikte 2024 sonu itibarıyla yaptığımız toplam yatırım tutarı 257 milyon avroya ulaştı.

Daha sonra ortağımız Fraport ile birlikte Antalya Havalimanı'nın 2052 yılına kadar sürecek olan yeni işletme imtiyazı için DHMİ'ye 1.813 milyon avro tutarında bir peşin kira ödemesi yaptık ve kapasite artırım çalışmaları için 850 milyon avro tutarında daha yatırım yapmaya başladık. Antalya yatırımını 2025'in Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz.

Bunlara ek olarak, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 2050 yılına kadar sürecek olan yeni imtiyazı için DHMİ'ye 119 milyon avro tutarında kira peşinatı ödedik ve havalimanında 210 milyon avro tutarında bir yatırıma başladık. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yürüttüğümüz yatırımın 2025'in ikinci çeyreğinde tamamlanmasını hedefliyoruz.

Ayrıca gerek havalimanlarımızda gerekse hizmet şirketlerimizde başkaca yatırımlar da yapıyor ve yeni potansiyel projeler için hazırlık yapmaya devam ediyoruz.

Antalya yatırımlarını içermeyen konsolide yatırım harcamaları tutarımız 2024 için 256 milyon avro oldu. 2025 yılı için de Almatı hariç 140 – 160 milyon avro arası yatırım yapmayı öngörüyoruz. Ayrıca 150 – 300 milyon avro arasında bütçelediğimiz Almatı Yatırım Planı kapsamında planladığımız yatırımın bir bölümünü de 2025 yılında yapmayı hedefliyoruz.

Bu yatırım programını faaliyetlerimizden üretilen nakitle ve borçlanmalardan yaratılan kaynaklarla finanse ediyoruz. Yatırım programımızın gerektirdiği borçlanma ihtiyacı nedeniyle 2020 yılının sonunda 1.01 milyar avro olan net borcumuz 2024 sonu itibarıyla 1.72 milyar avroya ulaştı. Yukarıda özetlediğimiz yoğun yatırım programının Şirketimiz için doğurduğu büyük kaynak ihtiyacı ve bu kaynağı fonlama maliyetinin de hala önemli ölçüde yüksek olması nedenleriyle Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, kâr payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

