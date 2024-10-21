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Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması (21 Ekim)

Tekfen Holding A.Ş. bugün (21 Ekim) KAP'a pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

21 Ekim 2024 | 19:53
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması (21 Ekim)

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketimiz hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 21.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 69,80-70,10 TL (ağırlıklı ortalama 69,94) fiyatından toplam 200.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.150.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %1,1216'dır.

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Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
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Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 1310
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (14-18 Ekim 2024)
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