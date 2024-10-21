Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketimiz hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 21.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 69,80-70,10 TL (ağırlıklı ortalama 69,94) fiyatından toplam 200.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.150.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %1,1216'dır.