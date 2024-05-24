Teknik analiz | ALB Yatırım piyasa bülteni (24 Mayıs)

Borsa İstanbul Perşembe günü yüzde 0,27 oranında düşüş ile 10869 seviyesinden başladı. Gün içinde endekste, 10972 seviyesine kadar yükseliş görülse de, 10900 seviyesinden baskı görerek günü yüzde 0,98 düşüşle 10792 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endeksin düşüş ivmesini devam ettirmesi durumunda 10775, 10650 ve 10400 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir. Aksi takdirde endekste pozitif ivmelenmeler gerçekleşmesi durumunda ise 10900, 11085 ve 11350 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir.

Günün en çok değer kazanan sektörleri Spor, Sigorta ve İletişim olurken; en çok değer kaybeden sektörleri ise Madencilik, Banka ve Aracı Kurumlar oldu. Borsa İstanbul genelinde Perşembe günü ilk 5 kurum bazında 1.371 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken; bu çıkışta en yüksek pay THYAO, YKBNK ve FROTO hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif yönde destekleyen hisseler ise TUPRS, AKBNK ve RGYAS oldu.

Dün, açıklanan verilere göre 13-17 Mayıs tarihleri arasında Borsa İstanbul’da, yabancı yatırımcılar hisse senedi portföylerinde (fiyat ve kur değişimi hariç) 232,69 milyon dolarlık para çıkışı gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik yatırımcıların toplam hisse senedi tutarı ise (kur ve fiyat değişimi dâhil) 41,45 milyar dolar seviyesine yükseldi. İlgili haftada Borsa İstanbul’da yabancı takas payı ise %39,60 olarak kaydedildi.

Citi Research tarafından hazırlanan raporda, “Türkiye varlıklarındaki büyük prim açıkça yerel cephede. Yurtiçi TÜFE’de daha iyi bir dengelenme anına yaklaştıkça Dolar/TL spotta daha fazla istikrar, forward piyasada ima edilen getirileri aşağı çekmeye hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.

JPMorgan tarafından yayımlanan raporda ise, "Koordineli para ve maliye politikası sıkılaştırması, 3. çeyreğinden itibaren negatif çıktı açığı dönemini başlatacak.’’ ifadelerine yer verildi. JPMorgan Türkiye’ye yönelik büyüme tahminini ise 2024 yılı için 2,7’den 3’e yükseltti.

Öte yandan politika faiz kararını açıklayan TCMB, faizi piyasaların beklentileri doğrultusunda yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Bununla birlikte yabancı para kredi büyümesi yüzde 2 ile sınırlandırıldı.

Borsa İstanbul’da pozitif bir açılış bekliyoruz.

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm:

Borsa İstanbul Perşembe günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 10792 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 10900, 11085 ve 11350 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde endekste negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 10775, 10650 ve 10400 seviyelerine doğru gerileyebilir.

Dirençler : 10900 / 11085 / 11350

Destekler : 10775 / 10650 / 10400

VIOP Teknik Görünüm:

VİOP Yakın Vade Kontratında Perşembe günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 12173 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 12300, 12500 ve 12750 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 12300, 12050 ve 11720 seviyelerine doğru gerileyebilir.

Dirençler: 12500 / 12750 / 13000

Destekler: 12300 / 12050 / 11720

Şirket Haberleri

ARSAN: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararı;

Şirketimizin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payımız oranında kefalet verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

TTKOM: S&P Global Ratings (S&P), Türk Telekom'un uzun vadeli ihraççı kredi notunu ve öncelikli teminatsız borç ihraç notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Türk Telekom'un uzun vadeli ihraççı kredi notu görünümünu pozitif olarak korudu. Ayrıca S&P, Türk Telekom'un Mayıs 2029'da vadesi dolacak 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahviline de 'BB-' notu verdi.

KCHOL: Koç Holding'ın 2024 yılı 3 aylık konsolide net karı 1.354.000.000 TL (2023/3 aylık: 10.693.000.000 TL)

ZRGYO: Mülkiyeti Ziraat Finans Grubu üyesi Kazakhstan Ziraat International Bank'a ait Almaty şehrindeki 4.769 m² yüzölçüme sahip arsa niteliğindeki taşınmazın, Şirketimiz bağlı ortaklığı TOO Ziraat GYO Kazakhstan tarafından satın alınmasına ilişkin yerel prosedürler tamamlanmış ve satın alma işlemi 22.05.2024 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde toplam 42.589 m² inşaat alanına sahip, 3 bodrum ve 12 normal kattan oluşan banka şubesi ve iş merkezi/plaza projesi geliştirmesine ilişkin olarak inşaat süreci başlatılmıştır.

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