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Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?

Yapı Kredi Yatırım'ın endeks analizinde, son dönemde yabancı satışlarının da etkisiyle piyasada dalgalı hareketlerin etkili olmaya devam edeceği ihtimaline işaret edildi.

20 Haziran 2024 | 09:35
Son Güncellenme: 20 Haziran 2024 | 09:37
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?

Yapı Kredi Yatırım'ın BİST günlük teknik analizinde şu ifadelere yer verildi: 

"Bayram tatili nedeniyle kısa işlem haftasında düşük hacimli sıkışık seyrin devam etme ihtimalini yüksek görüyor, ilk önemli destek olarak da 10,350/400 aralığını takip ediyoruz..

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BIST100 Endeksinin kapanışı %3,28'lik yükselişle 10,471 puandan tamamladığını görüyoruz. Genel olarak baktığımızda, bayram öncesi haftayı vergi tartışmalarının gölgesinde dalgalı bir seyirde geçiren piyasada psikolojik 10,000 puandaki desteğe doğru bir geri çekilme ve ardından da 10,500'lere doğru hızlı bir toparlanma yaşandığını gördük.

Önümüzdeki sürece baktığımızda ise, ilk önemli destek olarak 10,350/400 aralığını takip ediyor ve bu seviye üzerinde tutunabilen bir piyasanın yukarı yöndeki çabalarını sürdürmesini bekleriz.

Ancak daha genel bir değerlendirme yaptığımızda, son dönemde gözlemlediğimiz yabancı satışlarının da etkisiyle piyasada geniş bir işlem bandında dalgalı hareketlerin etkili olmaya devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu paralelde de, 11,100 bölgesindeki TL bazındaki zirveyi ana direnç olarak izliyor, aşağı yönde ise, psikolojik 10,000 puan eşiğini ana destek olarak takip ediyoruz." 

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