Teknosa'dan (TKNSA) ilk çeyrek yorumları

Teknosa ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin bilgilendirme notuna göre net satışlar %28 oranında artış ile 14.614 milyon TL’ye çıktı. Şirket, "Brüt Satış Hacmi (GMV) %35 büyüme ile 3.014 milyon TL’ye ulaştı. Pazaryeri 716 satıcıya ve 173 bin SKU’ya (35 kat artışı) ulaştı. Online trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında arttı, mağaza ziyaretçi sayısı ise bir önceki yıla göre %11 oranında arttı. FAVÖK %27 büyüme ile 372 milyon TL seviyesinde gerçekleşti" bilgilendirmesini yapıyor. KAP bildirimindeki notlar şöyle: "

"Teknosa 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre Panel ve Techonline pazarlarının yine üzerinde, %28 reel büyüme ile 14,6 milyar TL ciro elde etmeyi başarmıştır. Ana kategorilere odaklanmak, çoklu kanal gücü, pazaryeri uygulaması, geniş ürün yelpazesi, yeni müşteri kazanımı ve katma değerli hizmetler ciro büyümesini sağlayan faktörlerdir."

"Özellikle telekom, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği kategorilerindeki güçlü talebin yanı sıra e-ticaret satışları ve trafikteki artış güçlü ciro büyümesine katkıda bulunmuştur"

Yılın ilk çeyreğinde, artan rekabet ortamına rağmen Teknosa brüt kâr marjını geçen seneki seviyesinde koruyarak ve 2023’e göre iyileşme kaydederek %11,3 seviyesinde gerçekleştirmiştir. Devam eden operasyonel gider kontrolü ile Operasyonel Giderler/Satışlar oranı, sezonsallığın etkisiyle %10,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Güçlü brüt kârlılık ve kontrollü operasyonel gider harcamaları sayesinde, FAVÖK 2024 yılının ilk çeyreğinde %27 reel büyüme ile 372 milyon TL'ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise geçen yılki seviyesini koruyarak %2,6 oranında gerçekleşmiştir.

KREDİ KARTI KOMİSYONLARI

"Faizlerdeki yükseliş sebebiyle kredi kartı komisyonlarının geçen yılın aynı dönemine yüksek seyretmesi sonucunda finansman giderlerinde ciddi artış görülmüştür. Finansman giderlerinin (TFRS 16 düzeltmesi hariç)satışlara oranı 2023 yılının ilk çeyreğinde %2,6 iken, kredi kartı komisyon oranlarındaki artışın etkisiyle bu oran 2024 yılında %5,6 seviyesine ulaşmıştır. Bunun sonucunda kârlılık baskılanırken, bu dönemde 95 milyon TL net zarar kaydedilmiştir"