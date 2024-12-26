Tekstil şirketinden yüzde 150 bedelsiz kararı

Suwen Tekstil, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 336.000.000 TL (%150 oranında) artırılarak 224.000.000 TL'den 560.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2- Artırılan tutarın 280.000.000 TL'lik kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 56.000.000 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından (yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden) karşılanmasına,

3- Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,

4- Artırılan 336.000.000 TL tutarındaki sermayenin 30.000.0000 TL tutarındaki (30.000.000 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 306.000.000 TL tutarındaki (306.000.000 adet) kısmının ise nama yazılı B grubu paylardan oluşmasına,

5- Bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

