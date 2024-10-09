Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (9 Ekim)

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Şirketimizin 25.09.2024 tarihininde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen şekliyle uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 09.10.2024 tarihinde (bugün) 36,44-38,16 TL fiyat aralığından 339.107 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 9.290.673 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,9378 dır.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 09.10.2024 tarihinde 2,1300 - 2,1500 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1400 TL) 150.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 24.477.543 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,13)

ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 85,70 TL - 84,95 TL (ağırlıklı ortalama 85,30 TL) fiyat aralığından toplam 175.800 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.806.843 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,795'dir.

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 09.10.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 09.10.2024 tarihinde 30,54 - 30,90 TL fiyat aralığından toplam 130.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 10.580.000 adete ulaşmıştır.

INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)

Açıklama şöyle: Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 28.12.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında; 09.10.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 09.10.2024 tarihinde 301,00 TL - 305,00 TL fiyat aralığından 5.600 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INVES payları 867.711 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,4628)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 09.10.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,29-16,80 TL fiyat aralığından 91.050 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.10.2024 tarihi itibariyle %1,83'e ulaşmıştır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)

Açıklama şöyle: Ortaklığımız Yönetim Kurulu 14.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 266,0 TL fiyat ile toplam 113.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5.241.044 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,379786'dir.

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)

Şirketimizin 14.06.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 07.10.2024 tarihinde Pay Geri Alımının başlatılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararına ilişkin olarak; 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 43,10 TL – 43,98 TL fiyat aralığından (43,65 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 34.000 TL nominal değerli ATAKP payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,025'ye ulaşmıştır.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Ortaklığımız Yönetim Kurulu 25.07.2024 tarihinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,80 - 7,81 TL (ağırlıklı ortalama 7,8050 TL) fiyat aralığından 50.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 1.850.000 TL'ye (1.850.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,01258'dür.

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)

Şirketimizin 14.06.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 07.10.2024 tarihinde Pay Geri Alımının başlatılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararına ilişkin olarak; 09.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 139,50 TL – 143,90 TL fiyat aralığından (142,47 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 25.000 TL nominal değerli TABGD payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı % 0,0096'ya ulaşmıştır.