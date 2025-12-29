ARA
Gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi

Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi.


Son Güncellenme:
Gazeteci Fatih Altaylı tahliye edildi

Cumhurbaşkanı'na tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, youtube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Tehdit' suçlamasıyla tutuklanmıştı. 26 Kasım'da görülen ilk davada Altaylı'nın tutukluluk haline karar verilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Altaylı’nın 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı dava dosyası istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının tahliye talebini değerlendirdi. 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan Altaylı bugün Silivri'de görülen duruşmasında 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

Daire, suçun niteliği, delillerin toplanmış oluşu, kaçma şüphesinin bulunmayışı ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi değerlendirilerek Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: İHA

