Mardin'de kar tatili uzatıldı: 30 Aralık'ta okullar tatil

Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle valilik, eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığını duyurdu.


Mardin Valiliği, meteorolojiden gelen dondurucu soğuk ve buzlanma uyarılarının ardından vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla yeni bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, il genelindeki tüm okullarda eğitime verilen ara 3O Aralık Salı gününü de kapsayacak şekilde uzatıldı. Açıklamada, "Mardin genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda, 30. Aralık 2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

