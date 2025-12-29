Sıfır faizli otomobil kampanyalarında son durum: Markaların yıl sonu teklifleri ne?

Audi A6 e-tron modelinde yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 2 milyon TL'ye kadar kredi seçeneği sunuyor. Audi Q6 e-tron modelinde de yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 2 milyon TL'ye kadar kredi seçeneği var.

Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron modellerinde ise 1 milyon TL'ye kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi seçeneği sunuluyor.