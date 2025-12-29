Sıfır faizli otomobil kampanyalarında son durum: Markaların yıl sonu teklifleri ne?

Yıl bitmeden otomobil sahibi olmak isteyenler, markaların yıl sonu kampanyalarını yakından izliyor. Firmalar ise alıcılara sıfır faizli finansman başta olmak üzere çeşitli seçenekler sunuyor. Peki otomobil markalarının sunduğu kampanyalar neler?
İşte markaların sıfır otomobil kampanyaları...
1 Ford sıfır faizli kredi kampanyası neleri kapsıyor?
Ford, Puma ve Puma Gen-E model satın alımlarında geçerli 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 400 bin TL'lik kredi sunuyor.
Explorer ve Capri modellerinde de 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 400 bin TL'lik kredi seçeneği var.
Focus model araçlarda da 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 300 bin TL'lik kredi seçeneği bulunuyor.
2 Alfa Romeo'dan takas desteği
Alfa Romeo, Junior Ibrida modeline özel 121 bin 529 lira takas desteği sunuyor.
3 BMW sıfır faizli kredi kampanyası
BMW, bazı modellerinde tüzel müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 7 milyon kredi TL'lik kredi seçeneği sunuyor.
Marka, bazı modellerinde tüzel müşterilere özel olarak 6 ay vadeli yüzde 0 faizli, 4 milyon TL ve 5 milyon TL tutarında kredi seçenekleri de sunuyor.
4 Audi sıfır faizli kredi kampanyası
Audi A6 e-tron modelinde yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 2 milyon TL'ye kadar kredi seçeneği sunuyor. Audi Q6 e-tron modelinde de yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 2 milyon TL'ye kadar kredi seçeneği var.
Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron modellerinde ise 1 milyon TL'ye kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi seçeneği sunuluyor.
5 Togg sıfır faizli kredi kampanyası
Togg T10F V1 ve V2 modelleri, 1 milyon liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, Togg T10X V2 modeli ise 800 bin liraya kadar, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor.
6 Hyundai sıfır faizli kredi kampanyası
Hyundai Inster, 200 bin TL'ye 12 ay ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuyor.
7 Suzuki sıfır faizli kredi kampanyası
Suzuki S-Cross Hibrit, aralık ayına özel 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuyor.
8 Nissan sıfır faizli kredi kampanyası
Nissan Qashqai modeli için ticari müşterilere özel 150 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 600 bin liralık ticari kredi seçeneği sunuluyor.
Nissan Juke modeli için bireysel müşterilere 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 240 bin TL, ticari müşterilere ise 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli 500 bin TL tutarında kredi seçeneği bulunuyor.
9 Renault sıfır faizli kredi kampanyası
Renault Duster modeli için 200 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Renault 5 E-Tech modelinde 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranı, Renault Megane E-Tech modeli için ise 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.
10 Corsa sıfır faizli kredi kampanyası
Opel Corsa Edition AT8 ve GS versiyonlarında 300 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz koşulları geçerli olurken, Corsa Edition MT6 donanımında 150 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi bulunuyor.
Corsa Elektrik için 300 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz, Opel Frontera için ise 150 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faiz seçenekleri uygulanıyor.
11 Citroën sıfır faizli kredi kampanyası
Citroën Ami modelinde 270 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor. Yeni Citroën ë-C3 modelinde ise 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz kampanyası var.
Ayrıca, Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150 bin TL'lik kredi için 12 ay yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası bulunuyor.
12 Fiat sıfır faizli kredi kampanyası
Yeni Fiat 600'e 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranı, Fiat Topolino'da ise 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz seçenekleri var.
13 BYD sıfır faizli kredi kampanyası
Firma, BYD Dolphin modelinde 300 bin lira, 12 ay vade, yüzde 0 faizle kredi seçeneği sunuyor.
14 Kia sıfır faizli kredi kampanyası
Markanın Stonic modeli 300 bin lira, 12 ay vade, yüzde 0 faizle kredi seçeneği sunulacak.
EV9 modeli ise tüzel müşterilere özel 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 600 bin TL'lik kredi seçeneği var.