Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polis şehit oldu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonda DEAŞ’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonda 6 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç: 5 şüpheli gözaltına alındı



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, operasyon sırasında şehit olan kahraman polislere Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa dileğinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Tunç, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Operasyonla ilgili geçici yayın yasağı getirildi



RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak Yalova Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM) yapılan açıklamada ise Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Bakan Yerlikaya, "Bu kararlılığın bir devamı olarak bu sabah, 15 ilimizde 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02.00'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır." dedi.

Teröristlerin bulunduğu evde kadınların ve çocukların olması nedeniyle operasyonun büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini söyleyen Yerlikaya, "Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'ta tamamlanmıştır." bilgisini paylaştı.

Başsağlığı mesajları



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden yaralı polislerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesajında "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan kahraman polis memurlarımıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kahramanlarımızın mekanları cennet, makamları ali olsun." sözlerini sarf etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mesajında, Yalova'daki DEAŞ operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, çatışmada yaralanan polislere ve bekçilere de acil şifa diledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Yalova’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'e Allah'tan rahmet, yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Bayraktar, "Operasyonda yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajında, "Bu sabah Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörle mücadelede canı pahasına görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin daima yanındayız." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Ayrıca çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mesajında, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz, milletimizin huzurunu hedef alan tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından, operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dilediğini belirterek, operasyonda yaralanan polislere ve bekçiye acil şifa temennisinde bulundu. Milletin huzuruna kast eden tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Kacır, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyerek, "Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da şehit düşen polislere Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah. Kıymetli ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Terörün her türlüsüne karşı devletimiz dimdik ayaktadır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dilediğini belirterek, "Yaralı polislerimize acil şifalar temenni ediyor, fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelemiz, milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yalova'da DEAŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman emniyet güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir."

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman personelimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.