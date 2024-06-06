THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı

Şirketin mayıs ayına ilişkin trafik sonuçlarına göre, söz konusu ayda 2023'te 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 1,7 azalarak 7,2 milyon oldu.

THY, arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini 2023 yılının yüzde 7,3 üzerine çıkardığı bu ayda yüzde 79,8 doluluk oranına ulaştı.

Mayıs 2024 trafik sonuçlarına göre, THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 79,3, iç hat doluluk oranı ise yüzde 84,2 olarak gerçekleşti.

Şirketin dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2023 döneminde 2,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,6 artarak 2,5 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam AKK, Mayıs 2023 döneminde 19,9 milyar iken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 7,3 artarak 21,3 milyara ulaştı.

- Taşınan kargo yüzde 28,8 arttı

Taşınan kargo ve posta hacmi Mayıs 2023 döneminde 135,4 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 28,8 artarak 174,4 bin ton olarak kaydedildi.

- THY yılın ilk 5 ayında 32,8 milyon yolcu misafir etti