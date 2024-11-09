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THY yolcu rakamlarını açıkladı

Türk Hava Yolları (THY), ekimde yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artırarak 7,1 milyona ulaştı.

09 Kasım 2024 | 15:03
THY yolcu rakamlarını açıkladı

THY'den yapılan açıklamada, şirketin bir önceki yıla kıyaslamalı olarak Ekim 2024 trafik sonuçlarına yer verildi. Geçen yıl aynı döneme göre taşınan yolcu sayısını yüzde 4,8 artırarak 7,1 milyona çıkaran THY'nin dış hatları yüzde 82,5, iç hatları da yüzde 84,6 doldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise geçen yıl ekim ayına göre aynı oranda gerçekleşerek 2,5 milyon oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre ise ekim 2023 dönemine göre yüzde 4,8 artarak 21,8 milyara ulaşırken, taşınan kargo ve posta hacmi de aynı dönemde yüzde 4,7 yükseldi.

Ocak-Ekim dönemi karşılaştırması

THY, 2024 ocak-ekim trafik sonuçları değerlendirmesine göre de geçen yılın aynı dönemine kıyasla taşınan yolcu sayısını yüzde 1,3 artırarak 72,2 milyona çıkardı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2023 ocak-ekim döneminde 25 milyon, 2024'ün aynı döneminde ise yüzde 6 artarak 26,5 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluğu yüzde 82,3 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,9 yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 86,8 oldu.

Arz edilen koltuk kilometre ise 2023 ocak-ekim döneminde 196,8 milyar, bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artarak 212,6 milyar olarak gerçekleşti.

Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2023 ocak-ekim döneminde 1,3 milyon ton iken, bu yılın aynı döneminde 1,7 milyon tona çıktı.

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