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Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) bugün KAP'a 'Stellantis Europe S.P.A ile araç üretimine ilişkin sözleşmenin imzalanması' hakkında açıklama açıklama yaptı.

04 Kasım 2024 | 21:10
Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu

Yeni iş ilişkisini ve 1 milyon araç üretimi hedeflyen projeyi duyuran TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklaması şöyle:

"1 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A arasında Stellantis markaları (FIAT, Opel, Citroën, Peugeot) için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi ("Üretim Sözleşmesi") ile Stellantis Grubu'na ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin bir lisans sözleşmesi imzalanmıştır.

Üretim Sözleşmesi uyarınca, çoğunluğu 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere toplam 232 milyon Euro (yaklaşık 250 milyon dolar) tutara kadar yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedeflenmektedir.

FIAT markası için üretilen söz konusu araçların Türkiye'de dağıtım hakkı Tofaş'a verilmiş olup, Stellantis Otomotiv paylarının Şirketimiz tarafından devralınması durumunda, diğer Stellantis markalarının (Peugeot, Citroen Opel) Türkiye'deki dağıtım hakkı da Tofaş'a geçecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, söz konusu sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde yıllık hasılat tutarına oranının ve alım işlemlerinde yıllık satışların maliyeti tutarına oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle, Tebliğ uyarınca işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi ayrıca açıklanacaktır. 

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