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Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama

Rekabet Kurumu dün yaptığı açıklamada “Stellantis’in Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi” açıklaması yapmıştı. Tofaş'tan konuya ilişkin bir KAP bildirimi var.

25 Ekim 2024 | 08:39
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'den yapılan açıklamada (TOASO) "Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde dün yayımlanan açıklamada Rekabet Kurulu'nca işlem ile ilgili verilen taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verildiği belirtilmiştir. Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında söz konusu karar bir ara karar niteliğinde olup, anılan kararın şirketimize tebliğ edilmesini takiben yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamalarımız yasal süresi içerisinde Rekabet Kurulu'na sunulacaktır. Bu kapsamda ilgili karar nihai nitelikte olmayıp, süreç devam etmektedir" denildi.
Açıklama şöyle:

29.07.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin (Stellantis Otomotiv) paylarının tamamının ve bu kapsamda Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı; 05.12.2023 tarihli açıklamamızda anılan işlemle ilgili alınması gereken izin konusunda Rekabet Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda işlemin nihai incelemeye alınmasına karar verildiği; 24.05.2024 tarihli açıklamamızda ise Rekabet Kurulu tarafından yapılan bildirimle nihai inceleme süresinin uzatılmasına karar verildiği ve sürecin devam etmekte olduğu kamuya açıklanmıştı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde dün yayımlanan açıklamada Rekabet Kurulu'nca işlem ile ilgili verilen taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verildiği belirtilmiştir. Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında söz konusu karar bir ara karar niteliğinde olup, anılan kararın şirketimize tebliğ edilmesini takiben yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamalarımız yasal süresi içerisinde Rekabet Kurulu'na sunulacaktır. Bu kapsamda ilgili karar nihai nitelikte olmayıp, süreç devam etmektedir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

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Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
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