Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın bir kısmını hissedarlarına nakit veya hisse senedi şeklinde dağıtmasıdır. Tofaş Türk Otomobil A.Ş. de 25 Mart tarihinde genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurmuştu. Şirket pay başına brüt 12 TL, net 10 lira temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 3 Nisan. Şirket ödeme tarihi olarak ise 7 Nisan'ı açıklamıştı. Yani temettü ödemeleri 7 Nisan'da yapılacak.

Şirket KAP'a temettü kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 03 Nisan 2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

