Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 5 ayrı transfer bildiriminde bulundu. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan transfer açıklamaları şöyle:
24 Haziran 2024 | 09:43
Son Güncellenme: 24 Haziran 2024 | 09:45
- Hull City'nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
- Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
- Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
- Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
- Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.