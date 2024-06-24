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Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. bugün KAP'a 5 ayrı transfer bildiriminde bulundu. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan transfer açıklamaları şöyle:

24 Haziran 2024 | 09:43
Son Güncellenme: 24 Haziran 2024 | 09:45
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
  • Hull City'nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
  • Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
  • Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
  • Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
  • Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
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Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
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Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
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