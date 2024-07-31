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Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. bugün KAP'a Okay Yokuşlu transferini ve transfer maliyetini duyurdu. Açıklama şöyle:

31 Temmuz 2024 | 21:52
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2024 | 21:54
Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi

Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.
 

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Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması
Borsanın yeni şirketi kar dağıtım politikasını duyurdu
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