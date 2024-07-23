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Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmecliği Ticaret A.Ş., bugün Pedro Jorge Gonçalves Malheiro transferini ve maliyetini KAP'a bildirdi.

23 Temmuz 2024 | 19:28
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2024 | 19:28
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamalar şöyle:

Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, Boavista FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Boavista FC'ye, Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2024/2025 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
2025/2026 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 830.000.-EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2028/2029 futbol sezonunda 986.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

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MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
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Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
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Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
GERİ
İLERİ
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