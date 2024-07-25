Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama

Tümosan'dan bugün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgi verildi: Rekabet Kurulu tarafından, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4.maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde soruşturma açılması için alınan karar kapsamında soruşturma çalışmaları başlatılmıştır ve bu durum 19.01.2023 tarihli KAP açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Soruşturma kapsamında pasif satışların kısıtlanmasına yönelik bir kısım iddialar yönünden şirketimizce taahhüt sunma talebinde bulunulmuş olup, bu talep Rekabet Kurulu'nun 26.10.2023 tarihli kararı ile kabul edilmiştir. Taahhütler ile, bayilik sözleşmeleri ile eklerinde ve bayi uygulamalarında bir kısım değişiklikler yapılması, ayrıca eğitim süreçlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmış olup; taahhütlerin faaliyetimize herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Taahhütlerin ifası ile, pasif satışların kısıtlanmasına yönelik iddialar açısından Rekabet Kurulu tarafından soruşturmaya devam edilmesi ve/veya şirketimize ceza uygulanması ihtimali sona ermiştir.

Diğer iddialar yönünden devam eden soruşturma sürecinde, Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un Tümosan Motor tarafından ihlal edilmediği ifade edilerek kuruluşumuza herhangi bir yaptırım uygulanmamasına yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, karar 25.07.2024 tarihinde ilan edilmiştir. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.