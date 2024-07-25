ARA
Bist 100
10871,48
-1,09%
Bist 100
Dolar/TL
33,0574
0,699%
Dolar/TL
Euro/TL
35,9865
1,1304%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0854
0,1268%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2503,51
-1,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama

Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. bugün KAP'a Rekabet Kurulu Soruşturma Kararı Hakkında açıklama yaptı.

25 Temmuz 2024 | 18:45
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2024 | 19:05
Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama

Tümosan'dan bugün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgi verildi: Rekabet Kurulu tarafından, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4.maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde soruşturma açılması için alınan karar kapsamında soruşturma çalışmaları başlatılmıştır ve bu durum 19.01.2023 tarihli KAP açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Soruşturma kapsamında pasif satışların kısıtlanmasına yönelik bir kısım iddialar yönünden şirketimizce taahhüt sunma talebinde bulunulmuş olup, bu talep Rekabet Kurulu'nun 26.10.2023 tarihli kararı ile kabul edilmiştir. Taahhütler ile, bayilik sözleşmeleri ile eklerinde ve bayi uygulamalarında bir kısım değişiklikler yapılması, ayrıca eğitim süreçlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmış olup; taahhütlerin faaliyetimize herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Taahhütlerin ifası ile, pasif satışların kısıtlanmasına yönelik iddialar açısından Rekabet Kurulu tarafından soruşturmaya devam edilmesi ve/veya şirketimize ceza uygulanması ihtimali sona ermiştir.

Diğer iddialar yönünden devam eden soruşturma sürecinde, Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un Tümosan Motor tarafından ihlal edilmediği ifade edilerek kuruluşumuza herhangi bir yaptırım uygulanmamasına yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, karar 25.07.2024 tarihinde ilan edilmiştir. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2503,74 -1,04%
  • ALTIN ONS 2355,7 -1,74%
  • BIST 100 10871,48 -1,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,883 -0,005%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38158 0,05903%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85 -1,9113%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0573 0,6989%
  • EURO/DOLAR 1,0851 0,1056%
  • EURO/TURK LIRASI 35,981 1,1148%
  • STERLIN/DOLAR 1,28667 -0,3354%
Borsa Haberleri
Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Europower Enerji (EUPWR) temettü kararını duyurdu
Matriks (MTRKS) temettü kararını duyurdu
Türk Traktör'den (TTRAK) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil sattı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
GERİ
İLERİ
Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Europower Enerji (EUPWR) temettü kararını duyurdu
Matriks (MTRKS) temettü kararını duyurdu
Türk Traktör'den (TTRAK) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil sattı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL