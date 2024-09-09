Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 5 Ağustos'ta KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun 'Geçmiş Yıl Karlarından Karşılanmak Üzere Kar Dağıtımı Önerisi'ni duyurdu. Genel Kurul'a pay başına brüt 11,9369174 TL, net 10,7432256 TL temettü dağıtılması teklifi sunulacak. Teklifte yer alan nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 1 Ekim 2024.

Tüpraş'ın Genel Kurulu 24 Eylül'de yapılacak. Dolayısıyla teklif kabul edilirse Tüpraş 27 Eylül'den itibaren pay başına net 10,7432256 TL temettü dağıtacak. Kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak.