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Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. bugün (26 Kasım), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na dün akşam İzmir rafinerisinde yaşanan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

26 Kasım 2024 | 09:25
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var

Tüpraş'tan KAP'a yapılan bildirim şöyle: İzmir Rafinerimizde dün akşam saat 20:00 sularında Ham Petrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Söz konusu ünitede hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup, rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde sürdürülmektedir. Konuyla ilgili önemli bir operasyonel veya finansal etki olması durumunda yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.

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Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
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Bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Burçelik (BURCE) bedelsiz tarihi belli oldu
Prizma Matbaacılık (PRZMA) bedelsiz tarihi belli oldu
Manas Enerji Yönetimi (MANAS) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den (FENER) bedelli kararı
BMS Birleşik Metal (BMSTL) bedelsiz tarihi belli oldu
25 Kasım borsada gün sonu özeti
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması
Gübretaş'tan (GUBRF) geri alım programı açıklaması
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