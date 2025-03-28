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Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. bugün KAP'a genel kuruldan onaylanan temettü kararını duyurdu. Peki, Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü ödeme tarihi...

27 Mart 2025 | 22:39
Son Güncellenme: 27 Mart 2025 | 22:39
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 15,2065948 TL, net 12,9256055 TL temettü dağıtılacak. Net 6,6172041 TL olan 1. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mart, ödeme tarihi 3 Nisan. 2. taksit net 6,3084013. Hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi ise 2 Ekim.

Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

Yönetim Kurulu'nun 17 Şubat 2025 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun şekilde piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak; dağıtılması önerilen toplam 29.300.000.000,00 TL'nin iki taksitte ödenmesi ve bu kapsamda %51,19'una isabet eden 15.000.000.000,00 TL tutarındaki ilk taksit için ödeme tarihinin 28 Mart 2025, %48,81'ine isabet eden 14.300.000.000,00 TL tutarındaki ikinci taksit için ise 30 Eylül 2025 olarak belirlenmesi hususları 27 Mart 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir.
 

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