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Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihini duyurdu

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. bugün KAP'a 2024 3. Çeyrek finansal takvimine ilişkin açıklama yaptı.

14 Ekim 2024 | 18:33
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihini duyurdu

Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'den bugün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na finansla takvime ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 3. çeyrek hesap dönemine ilişkin finansal raporların 05 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Tüpraş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin 01.01.2024 – 30.09.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 05 Kasım 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz. 
 

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Türk Traktör'den (TTRAK) sürpriz temettü açıklaması
Bu hafta hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
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Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.10.2024)
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