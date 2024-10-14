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Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması (14 Ekim)

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) bugün KAP'a 14 Ekim 2024 tarihli hisse geri alım işlemleri hakkında bildirimde bulundu.

14 Ekim 2024 | 19:32
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması (14 Ekim)

Türk Hava Yolları'ndan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Ortaklığımız Yönetim Kurulu 14.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 14.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 259,25 TL-261,00 TL (ağırlıklı ortalama 260,13 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5.541.044 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,401525'dır.
 

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BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
Aygaz bilanço tarihini duyurdu
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihini duyurdu
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
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Küresel savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını sevindirdi
Türk Traktör'den (TTRAK) sürpriz temettü açıklaması
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İLERİ
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