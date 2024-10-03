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Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması

Türk Hava Yolları A.O KAP'a 03.10.2024 (bugün) tarihli hisse geri alım işlemleri hakkında bildirimde bulundu.

03 Ekim 2024 | 19:21
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması

Türk Hava Yolları'ndan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Ortaklığımız Yönetim Kurulu 14.02.2023 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 03.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 270,0 TL –272,0 TL (ağırlıklı ortalama 271,0 TL) fiyat aralığından toplam 331.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5.128.044 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,371597'dir.

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BinBin halka arz tarihi:Kaç lot dağıtacak?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
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