ARA
Bist 100
10446,24
1%
Bist 100
Dolar/TL
32,55
-0,3225%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0361
-0,1411%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0746
0,0521%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2437,41
-0,44%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türk Hava Yolları'ndan yeni sipariş

Boeing, Türk Hava Yolları'nın (THY) küresel hava kargo pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek olan dört 777 kargo uçağı siparişini duyurdu.

02 Temmuz 2024 | 21:25
Türk Hava Yolları'ndan yeni sipariş

Boeing'den yapılan açıklamaya göre, yeni sipariş ile birlikte THY, kargo kaldırma kapasitesine 408 metrik ton eklemiş olacak.

THY’nin bu ek 777 kargo uçağı alımı, e-ticaretin hızla büyümesi ve dünya genelinde verimli ve güvenilir taşımacılık ihtiyacı nedeniyle artan kargo hizmetleri talebini karşılamasına yardımcı olacak. Yeni kargo uçakları, THY’nin kargo operasyonlarını optimize etmesini, maliyetleri düşürmesini ve teslimatlarını dünya çapında tüm varış noktalarına zamanında ulaştırmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, kargo filosunu genişletmeye yönelik bu yeni yatırımlarının, hava kargo hizmetleri için artan küresel talebi karşılama konusundaki kararlılıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Türk, "Boeing 777 kargo uçaklarının filomuza katılması operasyonel kabiliyetlerimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize sunduğumuz benzersiz hizmet ve verimlilikle lider konumumuzu korurken, dünya çapında hava kargo sektörünün zirvesine ulaşmaya yönelik stratejik vizyonumuzun da önemli bir adımı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Boeing Avrasya Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Paul Righi de Boeing 777 kargo uçaklarının şirketin filosuna dahil olmasıyla birlikte, THY’nin kargo operasyonlarının genişlemesini desteklemekten ve THY ile uzun yıllara dayanan ortaklıklarını sürdürmekten gurur duyduklarını ifade ederek, "777 kargo uçağının yük taşıma kapasitesi, menzil ve esneklik kabiliyetleri ile THY’nin operasyonel verimliliğini en üst düzeye çıkarırken olağanüstü düzeyde müşteri hizmetleri sunmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2437,41 -0,44%
  • ALTIN ONS 2329,11 -0,12%
  • BIST 100 10446,24 1%
  • DOLAR/JAPON YENI 161,467 0,009%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36747 -0,45751%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,85 1,1779%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,55 -0,3225%
  • EURO/DOLAR 1,0746 0,0521%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0361 -0,1411%
  • STERLIN/DOLAR 1,26865 0,28854%
Borsa Haberleri
Fed Başkanı Powell neler söyledi?
Türk Hava Yolları'ndan yeni sipariş
En değerli 10 şirketten 9'u ilk yarıda kazandırdı
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
GERİ
İLERİ
Fed Başkanı Powell neler söyledi?
Türk Hava Yolları'ndan yeni sipariş
En değerli 10 şirketten 9'u ilk yarıda kazandırdı
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL