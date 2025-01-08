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Türk Hava Yolları (THYAO) 2024 rakamlarını açıkladı

THY, Aralık 2024'e ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

08 Ocak 2025 | 21:58
Son Güncellenme: 08 Ocak 2025 | 21:59
Türk Hava Yolları (THYAO) 2024 rakamlarını açıkladı

Ocak-Aralık 2023 döneminde 83,4 milyon olan THY'nin toplam yolcu sayısının, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 2,1 artarak 85,2 milyon olarak gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada şunları kaydedildi:

Ortaklığımızın Aralık 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

• Aralık 2023 döneminde 6,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %5,3 artarak 6,4 milyon olarak gerçekleşmiştir.
• Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Aralık 2023 döneminde 2,6 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %6,2 artarak 2,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.
• Yolcu doluluk oranı Aralık 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan artarak %80,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %81 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %77,7 olmuştur.
• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Aralık 2023 döneminde 19,8 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %7,7 artarak 21,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. 
• Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2023 döneminde 160 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %3,7 artarak 165,9 bin ton olarak kaydedilmiştir.

Ortaklığımızın Ocak – Aralık 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

• Ocak – Aralık 2023 döneminde 83,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %2,1 artarak 85,2 milyon olarak gerçekleşmiştir.
• Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Aralık 2023 döneminde 29,8 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %6,4 artarak 31,7 milyon olarak gerçekleşmiştir.
• Yolcu doluluk oranı Ocak – Aralık 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak %82,2 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %81,8 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %85,8 olarak gerçekleşmiştir.
• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Aralık 2023 döneminde 234,9 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %8,2 artarak 254,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. 
• Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Aralık 2023 döneminde 1,7 milyon ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %20,6 artarak 2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
• 2024 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 492 olmuştur.

Trafik sonuçları konsolide olup, Türk Hava Yolları ana marka ve AJet verilerini içermektedir.

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