Türk Hava Yolları (THYAO) bilanço yorumu (İnfo Yatırım)

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin konsolide net karı, yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 931 milyon liraya yükseldi. THY, geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 418 milyon lira konsolide net kar elde etmişti. İnfo Yatırım'ın THY bilançosuna ilişkin analizi ise şöyle:

Türk Hava Yolları, 2024 yılının birinci çeyreğinde 146,5 milyar TL beklentilerin hafif üstünde 147,3 milyar net satış, 19,5 milyar TL beklentilerin altında 15,5 milyar TL FAVÖK ve 7,7 milyar TL olan beklentilerin %10 altında 6,9 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan finansallar geçen yılınaynı dönemine göre karşılaştırıldığında net satışlar %79, FAVÖK %30, net kar %57 arttı. Geçen yılın son çeyreğine göre ise net satış %1 artarken, FAVÖK, net kar sırasıyla %29, %92 azaldı. Ocak - Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %11,7 artışla 6,4 milyona, yolcu doluluk oranı 2,4 puan artışla %82,6’ya yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %6,7 artışla 12,0 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,2 puan azalışla %80,2’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %8,4 artışla 18,5 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı da 0,9 puan azalışla 80,4’e

geriledi.

geriledi. Şirketin pandemi döneminde yaptığı en güçlü işlerden biri olan kargoculuk faaliyetleri tarafında e ticaretin de etkisi ile %27 artışla 144 milyon oldu. Gider kırılımlarına bakıldığında toplam giderdeki oranı %32 olan akartakıt maliyetleri %4, toplam giderdeki oranı %21 olan personel maliyeti %41 artış gösterdi.

Ulaştırma sektöründe birinci çeyrekler genelde baskı altında geçse de THY'nin bu dönemde açıkladığı finansalların etkisi etkisinin ileriye dönük projeksiyonlar açısından olumlu olduğunu düşünmekteyiz. dolar. Türkiye’ye gelen turist sayısındaki artış ve turizm gelirlerinin etkisi de havalimanlarının doluluk oranlarına yansıyor. Özelikle İstanbul Havalimanın Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında olması 2024 yılında da yolcu trafik sayılarında artış ve turizm gelirlerinin artmasını bekliyoruz. Bu durum sektöre katalist etki yaratabilir. 12. Kalkınma Planı’nda yer alan daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkeye çekilmesiyle ziyaretçi başına turizm gelirinin artırılması ile sektörde yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi temel amaç olması ileriye dönük projeksiyonlarda daha büyük potansiyele neden olabilir.

Kaynak: Matriks Haberler / İnfo Yatırım

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