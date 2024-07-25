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Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) bugün (25 Temmuz) KAP'a yeni şirket kuruluş kararı hakkında açıklama yaptı.

25 Temmuz 2024 | 16:27
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2024 | 16:27
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu

Türk Hava Yolları A.O.'dan (THYAO) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada yeni şirket kuruluşuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: 05.07.2024 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen, Ortaklığımızın çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları bağlı ortaklığı olarak kurulacak şirket "THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı altında kurulmuş olup, kuruluş işlemleri 24.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır. 

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Türk Hava Yolları Hisse Haberleri (THYAO)
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Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
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