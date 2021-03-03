Turk İlaç’ta işlem tarihi belli oldu. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada Turk İlaç paylarının 5 Mart tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı belirtildi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre halka arz edilen şirket payları 5 Mart 2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 10 TL/pay baz fiyat, “TRILC.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlendi.

Açıklamada, şirketin 23.450.000 TL nominal değerli paylarının halka arzının tamamlandığı ve şirketin sermayesini temsil eden 77.050.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alındığı belirtildi.

Turk İlaç paylarının halka arzı için 25 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama işlemlerine bireysel yatırımcıların 139 kat talep gelmişti. Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre halka arz büyüklüğü 234,5 milyon TL olarak gerçekleşti.