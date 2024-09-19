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Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması

Türk Telekomünikasyon A.Ş (TTKOM) bugün (19 Eylül) KAP'a 'Fitch Kredi Derecelendirme Notu' hakkında açıklama yaptı.

19 Eylül 2024 | 13:04
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması

Türk Telekom'dan KAP'a derecelendirme notuna ilişkin yapılan açıklama şöyle: Fitch Ratings, 6 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) "B+" dan "BB-"ye yükseltti ve görünümünü "Durağan" olarak belirledi. Bu gelişmeyi takiben Kuruluş, Türk Telekom'un uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını (IDRs) "B+" dan "BB-"ye yükseltti ve görünümlerini "Durağan" olarak belirledi.  Fitch ayrıca Türk Telekom'un uzun vadeli öncelikli teminatsız enstrüman notunu da 'BB-'/'RR4' e yükseltti.
 

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