Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti

Türk Telekomünikasyon A.Ş. genel kurulu, yönetim kurulunun temettü dağıtmama kararını onayladı. Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

1- Şirketimizin 2023 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 16.421.552.000 TL olduğu,

2- Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 16.421.552.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,

3- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2023 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,

4- Bu minvalde; bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan 16.421.552.000 TL tutarındaki net kârın fevkalade (olağanüstü) yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.