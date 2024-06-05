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Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından bugün KAP'a yapılan bildirmde genel kurul tarafından onaylanan temettü kararı duyuruldu.

05 Haziran 2024 | 22:27
Son Güncellenme: 05 Haziran 2024 | 22:35
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti

Türk Telekomünikasyon A.Ş. genel kurulu, yönetim kurulunun temettü dağıtmama kararını onayladı. Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
1- Şirketimizin 2023 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 16.421.552.000 TL olduğu,
2- Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 16.421.552.000 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
3- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2023 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,
4- Bu minvalde; bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan 16.421.552.000 TL tutarındaki net kârın fevkalade (olağanüstü) yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

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'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
CW Enerji (CWENE) temettü teklifini duyurdu
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
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