Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği

Şirketten paylaşılan bilgi şöyle: Mali İşler İş Lideri Sn. Federico Pamfili'nin 31 Ekim 2024 tarihinden itibaren CNH Industrial içinde farklı bir göreve atanarak görevinden ayrılacak olması sebebiyle, Sn. Özgür Ergun'un 15 Eylül 2024 tarihi itibariyle Mali İşler İş Lideri Vekili olarak, 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren ise Mali İşler İş Lideri olarak asaleten atanmasına ve Sn. Federico Pamfili'nin ayrılması ile boşalacak olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Özgür Ergun'un getirilmesine karar verilmiştir.