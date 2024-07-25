Türk Traktör'den (TTRAK) rekabet soruşturması hakkında açıklama

Türk Traktör'den (TTRAK) bugün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi paylaşıldı: 19 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamamıza konu, Rekabet Kurulu tarafından şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, tarafımıza iletilen yazı ile Rekabet Kurulu tarafından, yargı yolu açık olmak üzere, Şirketimizin rekabeti kısıtlayıcı bir bilgi değişimi ve/veya anlaşma içerisinde olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'u ihlal etmediği ve dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca Şirketimize idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.