Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'den (TTRAK) bugün (31 Ekim) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz tarafından Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamına sahip olan Kayhan Ertuğrul Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır.

Sözleşme uyarınca; toplam devir bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ("Kapanış Tarihi") nakden ve TL cinsinden peşin olarak ödenmek üzere, 57.500.000 ABD Doları olarak kabul edilen şirketlerin toplam değeri ile 8.048.187 ABD Doları tutarındaki kombine net nakit toplamları esas alınarak 65.548.187 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Söz konusu bedel Kapanış Tarihi esas alınarak hazırlanacak finansal tablolardaki net nakit ve net işletme sermayesi tutarlarına göre düzeltmeye tâbi olup, kapanışa kadar döviz kurunda %10 ilâ %30 oranında bir artış olması halinde şirket değerleri toplamı, artış oranının %10 üzerinde kalan kısmının yarısı oranında azaltılacaktır. %30'dan fazla bir oranda artış olması halinde ise Sözleşme'de baz satın alma bedelinin yeniden müzakere edilmesi veya sözleşmenin feshedilmesi hakları bulunmaktadır. Kapanışın Rekabet Kurulu izni sebebiyle 3 aydan uzun sürmesi halinde, belirtilen oranlar %15 ile %35 olarak uygulanacaktır.

Pay devir işleminin tamamlanması, Rekabet Kurulu izninin alınması dahil belirli kapanış koşullarına tabi olup, kapanışın 4 ay içinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. İznin ilgili tarihe kadar alınamaması halinde, hedeflenen kapanış tarihi bir defaya mahsus 3 ay uzayacak olup, ilgili süre içerisinde iznin tamamlanamaması durumunda ise tarafların sözleşmeyi fesih hakkı bulunmaktadır.