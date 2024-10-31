ARA
DOLAR
34,25
-0,08%
DOLAR
EURO
37,28
0,11%
EURO
GRAM ALTIN
3059,32
-0,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
9001,83
-0,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) bugün bir satın alma haberini duyurdu. Açıklamaya göre Türk Traktör, Kayhan Ertuğrul Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzaladı.

31 Ekim 2024 | 08:58
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'den  (TTRAK) bugün (31 Ekim) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz tarafından Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamına sahip olan Kayhan Ertuğrul Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır.

Sözleşme uyarınca; toplam devir bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ("Kapanış Tarihi") nakden ve TL cinsinden peşin olarak ödenmek üzere, 57.500.000 ABD Doları olarak kabul edilen şirketlerin toplam değeri ile 8.048.187 ABD Doları tutarındaki kombine net nakit toplamları esas alınarak 65.548.187 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Söz konusu bedel Kapanış Tarihi esas alınarak hazırlanacak finansal tablolardaki net nakit ve net işletme sermayesi tutarlarına göre düzeltmeye tâbi olup, kapanışa kadar döviz kurunda %10 ilâ %30 oranında bir artış olması halinde şirket değerleri toplamı, artış oranının %10 üzerinde kalan kısmının yarısı oranında azaltılacaktır. %30'dan fazla bir oranda artış olması halinde ise Sözleşme'de baz satın alma bedelinin yeniden müzakere edilmesi veya sözleşmenin feshedilmesi hakları bulunmaktadır. Kapanışın Rekabet Kurulu izni sebebiyle 3 aydan uzun sürmesi halinde, belirtilen oranlar %15 ile %35 olarak uygulanacaktır.

Pay devir işleminin tamamlanması, Rekabet Kurulu izninin alınması dahil belirli kapanış koşullarına tabi olup, kapanışın 4 ay içinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. İznin ilgili tarihe kadar alınamaması halinde, hedeflenen kapanış tarihi bir defaya mahsus 3 ay uzayacak olup, ilgili süre içerisinde iznin tamamlanamaması durumunda ise tarafların sözleşmeyi fesih hakkı bulunmaktadır. 

 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3059,32 -0,39%
  • ALTIN ONS 2778,55 -0,32%
  • BIST 100 9001,83 -0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,479 -0,615%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39215 0,1255%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,96 -0,0773%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2474 -0,075%
  • EURO/DOLAR 1,0856 0,0032%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2793 0,1112%
  • STERLIN/DOLAR 1,29674 0,03664%
Borsa Haberleri
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
GERİ
İLERİ
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL