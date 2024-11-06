Türk Traktör (TTRAK) 2. temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bugün KAP'a kesinleşen temettü tarihini ve miktarını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 26,9819558 TL, net 24,2837602 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Kasım; ödeme tarihi ise 12 Kasım olacak. Türk Traktör'den KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödeme tarihinin 08 Kasım 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" denildi.

Şirket, nisan ayında pay başına brüt 62,9578969 TL, net 56,6621072 TL kar payı dağıtmıştı.





