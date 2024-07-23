Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'den dün (22 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada bilanço tarihi ile ilgili şu bilgi paylaşıldı: Şirketimizin 01.01.2024 – 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 31 Temmuz 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanma tarihine kadar "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.