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Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'den (TTRAK) dün KAP'a '2024, 2. Çeyrek Finansal Takvim' hakkında bilgilendirme yapıldı.

23 Temmuz 2024 | 01:38
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'den dün (22 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada bilanço tarihi ile ilgili şu bilgi paylaşıldı: Şirketimizin 01.01.2024 – 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 31 Temmuz 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği,  finansal tabloların açıklanma tarihine kadar  "sessiz dönem"  uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi  verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri  kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

 

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Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
İlk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsa haftaya yatay başladı (22.07.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
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