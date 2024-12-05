Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu

Türk Traktör'ten bugün KAP'a yapılan açıklamada yaklaşık 29 milyon euroluk yatırım duyuruldu. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Daha önce kamuya duyurulduğu üzere; traktör kabinlerinin yerli üretimine ilişkin yatırımlarımız kapsamında, Erenler Fabrikası'nda kabin montaj hattının faaliyete geçmesini takiben, Şirketimiz tarafından 2025 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar yaklaşık 29 milyon Euro yatırımla 8.000 m²'lik yeni bir kaynak, kataforez ve boyahane tesisinin kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu tesisin devreye girmesiyle birlikte, traktör kabin iskeletlerinin Erenler Fabrikası'nda üretilmesi ve böylece Şirketimizin üretim süreçlerine ilk kez kaynak operasyonunun dâhil edilmesi planlanmaktadır.

