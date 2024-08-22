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Turkcell'den hisse geri alımı

Turkcell, geri alım programı kapsamında dün 3 milyon adet hisse alım işlemi gerçekleştirdi.

22 Ağustos 2024 | 15:07
Son Güncellenme: 22 Ağustos 2024 | 15:09
Turkcell'den hisse geri alımı

Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun 27 Temmuz 2016 ve izleyen tarihlerde almış olduğu hisse geri alım kararları kapsamında, 21 Ağustos 2024 tarihinde toplam 3 milyon adet hisse alım işlemi yapıldığı belirtildi.

Bu alım, programın başladığı tarihten bu yana en yüksek miktar oldu.

İşlemler ortalama 99,87 TL fiyat seviyesinde gerçekleşti. İşlemin toplam tutarı 299.595.008 TL oldu.

Açıklamada, "İlgili kararlar kapsamında, 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplamda 20.895.205 adet pay 513.829.004 TL karşılığında geri alınmıştır. Bu alımlar neticesinde Şirket sermayesindeki payımız yüzde 0,95 seviyesindedir." ifadelerine yer verildi.

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