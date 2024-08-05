Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması

Turkcell'den bugün (5 Ağustos) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve izleyen tarihlerde almış olduğu hisse geri alım kararları kapsamında, 5 Ağustos 2024 tarihinde toplam 1.398 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler 98,05 TL fiyat seviyesinde gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 137.074 TL'dir.İlgili kararlar kapsamında, 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplamda 17.895.205 adet pay 214.233.996 TL karşılığında geri alınmıştır. Bu alımlar neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %0,81 seviyesindedir.