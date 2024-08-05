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Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. bugün KAP'a pay geri alım işlemleri hakkında açıklama yaptı.

05 Ağustos 2024 | 23:05
Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması

Turkcell'den bugün (5 Ağustos) KAP'a yapılan bildirim şöyle: Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve izleyen tarihlerde almış olduğu hisse geri alım kararları kapsamında, 5 Ağustos 2024 tarihinde toplam 1.398 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler 98,05 TL fiyat seviyesinde gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 137.074 TL'dir.İlgili kararlar kapsamında, 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplamda 17.895.205 adet pay 214.233.996 TL karşılığında geri alınmıştır. Bu alımlar neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %0,81 seviyesindedir.

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Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
Kervan Gıda'dan (KRVGD) pay geri alım açıklaması
Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması var
Tüpraş (TUPRS), yönetim kurulunun temettü kararını açıkladı
Migros (MGROS) güncel mağaza sayısını duyurdu
Ulusoy Un (ULUUN) bedelsiz tarihi ve SPK onayını duyurdu
Borsa ilk yarıda yüzde 4 düştü: En büyük kayıp madencilikte
Küresel piyasalardaki gelişmelerle gündeme gelen işlem: Carry trade
Nikkei 225 endeksi 1987'den beri böyle düşüş görmemişti
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