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Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması

Türkiye Sigorta A.Ş.'den bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yapıldı.

02 Ağustos 2024 | 12:53
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2024 | 12:58
Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması

Türkiye Sigorta A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.161.523.363 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %330 oranında artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 3.838.476.637 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 01 Ağustos 2024 tarih ve 2024/37 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
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