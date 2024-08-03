Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu

Türkiye Sigorta dün (2 Ağustos) KAP'a Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.08.2024. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.161.523.363 TL'den tamamı kar payından karşılanmak suretiyle %330,47 oranında artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 3.838.476.637 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 01 Ağustos 2024 tarih ve 2024/37 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 06.08.2024' tür"



Not: Ödeme Tarihi 08.08.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.